При подозреваемом в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Гайдае внесли залог в размере 10 млн грн

За бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, разоблаченного в масштабной коррупции, внесли залог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Как отмечается, "залог внесли физические лица" после чего, в 18:05 Гайдай покинул следственный изолятор.

Напомним, 2 августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на закупку дронов и РЭБ. Среди задержанных – экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай .

Как сообщалось, 4 августа подозреваемый в коррупции бывший глава Луганской военной облгосадминистрации и экскеров Мукачевской районной госадминистрации Сергей Гайдай был направлен в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн.