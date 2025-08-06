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06 августа 2025, 19:01

Бывшего госсекретаря Минюста и чиновников разоблачили на схеме хищения бюджетных миллионов

06 августа 2025, 19:01
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с НАБУ при поддержке нового Министра юстиции разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в Министерстве юстиции

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, сумма присвоенных средств превышает 10 миллионов гривен.

Расследование указывает на причастность бывшего государственного секретаря Минюста, а также действующего руководителя и заместителя ведомственных управлений к сделке с закупкой серверного оборудования и программного обеспечения для цифровой модернизации ведомства. В 2021 году между Минюстом и аффилированной частной компанией был заключен договор на сумму 19 миллионов гривен. Однако стоимость техники и программного обеспечения была значительно завышена по сравнению с рыночными ценами.

Подозреваемые могут получить до 12 лет заключения

Таким образом, более половины выделенных из бюджета средств были незаконно перечислены подрядчикам, что подтвердили проведенные товароведческая и судебно-экономическая экспертизы. На основе собранных доказательств всем трем должностным лицам и руководителям частной компании сообщено о подозрении в растрате в больших размерах.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия по привлечению к ответственности всех участников схемы. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Запорожской области разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств с участием более 20 чиновников. Общая сумма ущерба около 68 миллионов гривен.

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