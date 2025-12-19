19:34  19 декабря
В Сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени
19 декабря 2025, 19:10

13 сел Днепропетровщины официально признали зонами боевых действий

19 декабря 2025, 19:10
Фото: глава ДнепроОВА
Решение государственных органов изменяет статус ряда населенных пунктов на востоке области и определяет новые условия поддержки местных громад

Соответствующее решение утверждено приказом Министерства развития громад и территорий Украины "О внесении изменений в список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные РФ", передает RegioNews.

В Синельниковском районе Днепропетровской области часть населенных пунктов официально отнесли к территориям активных боевых действий. Соответствующее решение приняло Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Статус предоставлен селам, входящим в состав Дубовиковской сельской громады.

В список вошли 13 населенных пунктов. Речь идет о Чаплино, Длинном, Журавлинке, Зеленом Гае, Касаеве, Копани, Крутеньком, Новоандреевке, Петрикове, Ровно, Таранове, Волне и Хуторо-Чаплино. В этих селах, по оценке государственных органов, сохраняется повышенный уровень опасности из-за боевых действий вблизи.

Предоставление статуса территорий боевых действий имеет практические последствия для местных жителей. Оно предполагает возможность получения государственных социальных выплат, гуманитарной помощи и других форм поддержки. Также это решение является основанием для привлечения дополнительных ресурсов в ликвидации последствий обстрелов и повреждений.

Кроме того, официальное признание позволяет включать указанные населенные пункты в программы приоритетного восстановления инфраструктуры. Речь идет о ремонте жилья, объектов социальной сферы, сетях электро- и газоснабжения. Местные власти ожидают, что это поможет быстрее реагировать на нужды громад и координировать дальнейшую помощь со стороны государства и международных партнеров.

Ранее сообщалось, глава Кремля подписал закон, предоставляющий оккупационным "администрациям" на захваченных украинских территориях право изымать жилые дома, квартиры и комнаты как "бесхозное имущество", если не удается установить владельца или отсутствуют документы на право собственности.

