19 декабря
В Сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени
19 декабря
13 сел Днепропетровщины официально признали зонами боевых действий
19 декабря
В Житомирской области в теракте погиб человек: будут судить организатора
19 декабря 2025, 20:04

Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года

19 декабря 2025, 20:04
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Украина получает поддержку ЕС на 90 млрд. евро и усиливает сотрудничество с Польшей в оборонной и экономической сферах

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где обсудили пути дипломатического урегулирования конфликта и роль Европы в достижении мира. По словам Зеленского, акцент был сделан на "дипломатических контактах с американской стороной для достижения достойного мира".

Одним из главных результатов встречи стало решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Президент поблагодарил Польшу за поддержку этого решения, отметив:

"Благодарю господина Премьера и Польшу за уверенную поддержку этого решения".

Кроме финансовой помощи, обсуждали экономическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты. Особое внимание уделили укреплению украинской боевой авиации и оборонным проектам в рамках программы SAFE, в частности, совместному производству дронов и перехватчиков. Зеленский подчеркнул:

"Спасибо за постоянное усиление Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения. Мы чувствуем и ценим это".

Встреча стала частью системного взаимодействия Киева и Варшавы для усиления безопасности Украины и поддержки ее экономического и оборонного потенциала на фоне продолжающейся войны.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов, где важной частью стала поддержка Украины – 800 миллионов долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
