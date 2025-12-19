Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Украина получает поддержку ЕС на 90 млрд. евро и усиливает сотрудничество с Польшей в оборонной и экономической сферах

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где обсудили пути дипломатического урегулирования конфликта и роль Европы в достижении мира. По словам Зеленского, акцент был сделан на "дипломатических контактах с американской стороной для достижения достойного мира".

Одним из главных результатов встречи стало решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Президент поблагодарил Польшу за поддержку этого решения, отметив:

"Благодарю господина Премьера и Польшу за уверенную поддержку этого решения".

Кроме финансовой помощи, обсуждали экономическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты. Особое внимание уделили укреплению украинской боевой авиации и оборонным проектам в рамках программы SAFE, в частности, совместному производству дронов и перехватчиков. Зеленский подчеркнул:

"Спасибо за постоянное усиление Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения. Мы чувствуем и ценим это".

Встреча стала частью системного взаимодействия Киева и Варшавы для усиления безопасности Украины и поддержки ее экономического и оборонного потенциала на фоне продолжающейся войны.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов, где важной частью стала поддержка Украины – 800 миллионов долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.