Фото: Национальная полиция Украины

Пожар в частном доме на Фастовщине унес жизнь пожилого мужчины, полиция устанавливает причины возгорания

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Грузское на Фастовщине произошла трагедия – во время пожара погиб 84-летний мужчина. Сообщение о возгорании частного дома поступило в полицию от местных жителей, заметивших дым и огонь.

Прибывшие на место спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тело хозяина дома. Согласно предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрической плиты. Окончательные выводы о причинах пожара предоставят работники ГСЧС после проведения проверки.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил пожарной и техногенной безопасности, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 270 УК Украины). В рамках расследования будут установлены все происшествия и определены ответственные лица.

