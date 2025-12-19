19:34  19 декабря
В Сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени
19:10  19 декабря
13 сел Днепропетровщины официально признали зонами боевых действий
15:25  19 декабря
В Житомирской области в теракте погиб человек: будут судить организатора
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 20:28

На Киевщине во время пожара из-за неисправной электроплиты погиб пожилой мужчина

19 декабря 2025, 20:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Пожар в частном доме на Фастовщине унес жизнь пожилого мужчины, полиция устанавливает причины возгорания

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Грузское на Фастовщине произошла трагедия – во время пожара погиб 84-летний мужчина. Сообщение о возгорании частного дома поступило в полицию от местных жителей, заметивших дым и огонь.

Прибывшие на место спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тело хозяина дома. Согласно предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрической плиты. Окончательные выводы о причинах пожара предоставят работники ГСЧС после проведения проверки.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил пожарной и техногенной безопасности, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 270 УК Украины). В рамках расследования будут установлены все происшествия и определены ответственные лица.

Ранее сообщалось, в Днепре ночью загорелся магазин-кафе, во время тушения которого спасатели обнаружили тело мужчины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар ГСЧС Киевская область Фастов гибель погибший
В Запорожье экс-чиновник ГСЧС украл топлива на 13 млн грн
19 декабря 2025, 14:41
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
В Одесской области после ночной атаки РФ вспыхнул пожар на энергообъекте
19 декабря 2025, 08:52
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Украине может возникнуть дефицит топлива из-за российских ударов по мосту в Одесской области
19 декабря 2025, 20:35
В Киеве на Софиевской площади установили уникальную елку в честь энергетиков
19 декабря 2025, 20:19
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 20 декабря
19 декабря 2025, 20:06
Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года
19 декабря 2025, 20:04
В результате массированного удара FPV-дронами по Дружковской громаде Донецкой области ранения получили двое мужчин
19 декабря 2025, 19:50
В Сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени
19 декабря 2025, 19:34
13 сел Днепропетровщины официально признали зонами боевых действий
19 декабря 2025, 19:10
Четыре района Днепропетровщины пострадали от обстрелов дронами и артиллерией
19 декабря 2025, 18:44
В США приговорили экстрадированного из Украины Крейга Лэнга к двум пожизненным срокам
19 декабря 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »