20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
20:42  19 декабря
Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
19 декабря 2025, 20:46

Почему €90 миллиардов для Украины – это "недопобеда"

19 декабря 2025, 20:46
Читайте також українською мовою
Вчера ночью ЕС согласовал €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы (вообще ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж извините за скептицизм)
Вчера ночью ЕС согласовал €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы (вообще ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж извините за скептицизм)
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Эти деньги – не грант, а кредит, который Украина должна вернуть. Да, беспроцентный. Но все равно – долг.

Финансирование позволяет:

- оплачивать важные государственные расходы;

- удерживать ВСУ на должном уровне;

– поддерживать критическую инфраструктуру.

Это важно, потому что с марта нас мог ожидать большой финансовый разрыв. Украина остается сильно зависимой от внешних заимствований.

Эти средства – всего две трети реальных финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. По разным оценкам, наша потребность в дофинансировании составляет около €135–137 миллиардов. Остальное придется искать – и еще неизвестно где.

Российские замороженные активы не затронули. Часть стран ЕС (традиционные "друзья Москвы") заблокировала их использование. Поэтому Кремль может пока выдохнуть. Снова есть время для торгов.

Это решение демонстрирует солидарность с Украиной, но показывает обострение внутренних разногласий в самом ЕС. Особенно в вопросе, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики.

Но в ситуации тупика мы не можем не поблагодарить и за это.

ЕС политика помощь война Украина
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
