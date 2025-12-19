Почему €90 миллиардов для Украины – это "недопобеда"

Вчера ночью ЕС согласовал €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы (вообще ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж извините за скептицизм)

иллюстративное фото: из открытых источников

Эти деньги – не грант, а кредит, который Украина должна вернуть. Да, беспроцентный. Но все равно – долг. Финансирование позволяет: - оплачивать важные государственные расходы; - удерживать ВСУ на должном уровне; – поддерживать критическую инфраструктуру. Это важно, потому что с марта нас мог ожидать большой финансовый разрыв. Украина остается сильно зависимой от внешних заимствований. Эти средства – всего две трети реальных финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. По разным оценкам, наша потребность в дофинансировании составляет около €135–137 миллиардов. Остальное придется искать – и еще неизвестно где. Российские замороженные активы не затронули. Часть стран ЕС (традиционные "друзья Москвы") заблокировала их использование. Поэтому Кремль может пока выдохнуть. Снова есть время для торгов. Это решение демонстрирует солидарность с Украиной, но показывает обострение внутренних разногласий в самом ЕС. Особенно в вопросе, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики. Но в ситуации тупика мы не можем не поблагодарить и за это.

