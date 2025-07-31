Верховная Рада восстановила полномочия НАБУ и САП

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Верховная Рада Украины восстановила полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании

Об этом информирует RegioNews.

Законодательную инициативу №13533 поддержали 331 народный депутат.

Документ ограничивает полномочия генерального прокурора по контролю за НАБУ и САП, закрепляет самостоятельность САП в процессуальном руководстве делами, а также запрещает передавать дела НАБУ другим органам без обоснованных причин.

Закон вводит новые механизмы безопасности, в частности регулярные проверки сотрудников антикоррупционных органов с использованием полиграфа для выявления возможного влияния государства-агрессора.

Кроме того, документ уточняет порядок расследования, согласования сделок о признании вины и усиливает ответственность за невыполнение указаний прокуроров.

Напомним, впервые за долгое время Верховная Рада транслирует заседание вживую на YouTube-канале парламента.

Что известно о скандале вокруг антикоррупционных органов

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил , что власть услышала мнение людей.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон , усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза . Его ВР рассмотрит 31 июля.

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