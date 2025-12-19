Фото: Государственное бюро расследований

ДБР начало расследование ДТП с участием судьи, в которой пострадали два подростка на пешеходном переходе

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Согласно информации ДБР, авария произошла в Харьковской области при участии судьи районного суда области.

По данным следствия, 18 декабря около 16:00 автомобиль под управлением судьи наехал на двух девушек в возрасте 13 и 14 лет. Они переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения дети получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Девушек 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами

На место происшествия сразу прибыли следователи ДБР. Предварительно установлено, что водитель находилась в трезвом состоянии. Расследование проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. Следователи продолжают выяснение всех обстоятельств происшествия и объективных причин, приведших к ДТП.

