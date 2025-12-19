20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
20:42  19 декабря
Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 20:42

Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство

19 декабря 2025, 20:42
Читайте також українською мовою
Фото: Государственное бюро расследований
Читайте також
українською мовою

ДБР начало расследование ДТП с участием судьи, в которой пострадали два подростка на пешеходном переходе

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Согласно информации ДБР, авария произошла в Харьковской области при участии судьи районного суда области.

По данным следствия, 18 декабря около 16:00 автомобиль под управлением судьи наехал на двух девушек в возрасте 13 и 14 лет. Они переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения дети получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Девушек 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами

На место происшествия сразу прибыли следователи ДБР. Предварительно установлено, что водитель находилась в трезвом состоянии. Расследование проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. Следователи продолжают выяснение всех обстоятельств происшествия и объективных причин, приведших к ДТП.

Ранее сообщалось, в Прикарпатье бывшего патрульного судили за получение взятки для игнорирования пьяного ДТП. Дело разоблачили благодаря записям из служебной камеры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП подростки судья дети авария Харьковская область пострадавшие пешеходный переход
Не имели больницы и учились тайно: из оккупированной Херсонщины спасли еще группу детей
19 декабря 2025, 17:55
На Полтавщине грузовики влетели друг в друга
19 декабря 2025, 11:55
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
19 декабря 2025, 20:59
В Житомирской области 17-летняя девушка погибла в ДТП: что будет угрожать пьяному мотоциклисту
19 декабря 2025, 20:55
Почему €90 миллиардов для Украины – это "недопобеда"
19 декабря 2025, 20:46
В Украине может возникнуть дефицит топлива из-за российских ударов по мосту в Одесской области
19 декабря 2025, 20:35
Не хотели блекаутов: в Днепре местные жители напали на энергетиков
19 декабря 2025, 20:35
На Киевщине во время пожара из-за неисправной электроплиты погиб пожилой мужчина
19 декабря 2025, 20:28
В Киеве на Софиевской площади установили уникальную елку в честь энергетиков
19 декабря 2025, 20:19
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 20 декабря
19 декабря 2025, 20:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »