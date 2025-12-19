Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Политика страны", передает RegioNews.

На автодороге М-15 Одесса-Рени в селе Маяки зафиксированы существенные повреждения моста в результате очередной российской атаки. В сети появились видео, на которых видны последствия ударов по сооружению в обоих направлениях движения. С одной стороны образовалось сквозное пробитие, через которое просматривается вода, с другой – зафиксированы значительные разрушения элементов перекрытия, что делает невозможным безопасный проезд.

Как ранее сообщалось, из-за ударов по транспортной инфраструктуре в Одесской области усложнилось движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. В частности, временно было приостановлено движение по трассе Одесса-Рени. Об этом сообщала Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, проблемы с доездом возникли в пункты пропуска "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джурджулешты", "Табак - Мирное", "Виноградовка - Вулканешты", "Старокозаче - Тудора", "Новые Трояны - Чадыр-Лунга", Долинского, Железнодорожного, Лесного, Августовского и Малоярославца.

Украинцев призвали по возможности выбирать альтернативные маршруты через пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыгу" и "Сокиряне" в Черновицкой области. В пограничной службе подчеркивают, что ограничения носят временный характер и зависят от ситуации безопасности и состояния инфраструктуры.

Российские войска уже не в первый раз наносят удары по мосту в Маяках. Ранее местные Телеграмм-каналы сообщали о попадании беспилотников типа "Шахед" и отмечали, что возобновление движения займет длительное время. В ходе одной из атак погибла 40-летняя женщина.