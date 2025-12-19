Стало известно, как будут отключать свет в Украине 20 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 20 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Как передает RegioNews, об этом напоминают в Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В Укрэнерго отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в большинстве регионов Украины в пятницу, 19 декабря, продолжат работу графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.