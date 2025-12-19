В Украине может возникнуть дефицит топлива из-за российских ударов по мосту в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Украину может ожидать дефицит топлива из-за ударов по мосту в Одесской области, ведь 60% рынка – это Измаил

Как передает RegioNews, об этом сообщил основатель группы Prime Дмитрий Леушкин.

"Это в отрицательном сценарии. Уже в понедельник поднимутся цены по Западным базисам на 2 грн минимум, это создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", – написал он.

По словам эксперты, на следующей неделе рынок будет лихорадить.

"Пока перестроится логистика через Молдову и Румынию, пока цены придут в себя при новой логистике. Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопросы транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете", – добавил Леушкин.

Напомним, в Одесской области затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, в частности, из-за российских атак приостановлено движение по трассе Одесса-Рени.