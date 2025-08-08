Очільники НАБУ та САП заявили про плани заміни їх на "залежних керівників"

Фото: з відкритих джерел

Наступна хвиля медіаатак проти антикорупційних органів може бути спрямована персонально проти керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Про це очільник НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко розповіли на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає RegioNews.

"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступною атакою безпосередньо, зокрема, може бути атака персонально на керівників. Типу: "Нумо щось там придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під тими чи іншими приводами”. Ми знаємо, хто це організовує, хто це планує, хто це обговорює", — зазначив Кривонос.

За його словами, напередодні вже була медіакампанія щодо керівництва органів у тих самих Telegram-каналах, які атакували НАБУ і САП у липні.

Як припускає Клименко, після невдалої атаки стало зрозуміло, що суспільство не хоче, аби ці інституції були законодавчо залежні, тому наступний крок — змінити очільників, поставивши "залежних керівників".

Що відомо про скандал довкола НАБУ та САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Президент Володимир Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей.

24 липня глава держави вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

31 липня Верховна Рада відновила повноваження антикорупційних органів. Законодавчу ініціативу №13533 підтримали 331 народний депутат.

