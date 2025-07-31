Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП

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Верховна Рада України відновила повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього пленарного засідання

Про це інформує RegioNews.

Законодавчу ініціативу №13533 підтримали 331 народний депутат.

Документ обмежує повноваження генерального прокурора щодо контролю НАБУ та САП, закріплює самостійність САП у процесуальному керівництві справами, а також забороняє передавати справи НАБУ іншим органам без обґрунтованих підстав.

Закон вводить нові механізми безпеки, зокрема регулярні перевірки працівників антикорупційних органів із використанням поліграфа для виявлення можливого впливу держави-агресора.

Крім того, документ уточнює порядок розслідування, погодження угод про визнання винуватості та посилює відповідальність за невиконання вказівок прокурорів.

Закон також скасовує низку норм, які раніше надавали генеральному прокурору надмірні повноваження щодо САП і розслідувань, забезпечуючи рівність усіх перед законом.

Нагадаємо, вперше за довгий час Верховна Рада транслює засідання наживо на YouTube-каналі парламенту.

Перед голосування за законопроєкт №13533 народний депутат Дмитро Костюк заявив про свій вихід із парламентської фракції "Слуга народу". Причиною такого кроку він назвав тиск і погрози під час попереднього голосування.

Що відомо про скандал довкола антикорупційних органів

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

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