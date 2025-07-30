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30 июля 2025, 13:37

Магамедрасулов, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Миндича — СМИ

30 июля 2025, 13:37
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фото: Офис Генпрокурора
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Подозреваемый в госизмене Руслан Магамедрасулов был среди собиравших материалы по делу друга президента Тимура Миндича — в той же квартире, куда приходил и сам президент

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

Антикоррупционеры отмечают, что из-за этой ситуации коллектив НАБУ и прокуроры САП существенно деморализованы. Они ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с оказавшимися под подозрением коллегами.

"Или СБУ докажет обоснованность подозрений, или нас бьют за то, что мы по закону должны делать — разоблачать топ-коррупцию", — отмечает один из влиятельных сотрудников антикоррупционной системы.

Другой представитель добавляет, что еще два года назад основные ресурсы сосредотачивались на делах с убытком в сотни миллионов гривен, в то время как внимание уделяется масштабным делам на миллиарды гривен в сферах энергетики, вооружения и восстановления.

Дела против детективов НАБУ и проверка САП: что известно

21 июля СБУ и Офис генпрокурора сообщили об обысках в НАБУ и задержании руководителя регионального управления Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в связях с беглым нардепом Федором Христенко и содействии незаконной торговле в РФ.

Христенко заочно объявили подозрение в работе на российские спецслужбы и связях с руководством НАБУ.

Также СБУ сообщила о разоблачении "крота" ФСБ в отделе Д2 НАБУ. Его обвиняют в передаче закрытой информации и госизмене.

В НАБУ заявили, что обыски провели у 15 сотрудников без санкций суда , а в САП — что СБУ проверяет доступ к гостайне, что может поставить под угрозу спецоперации.

ДБР, в свою очередь, сообщило о подозрении трем работникам НАБУ — из-за ДТП, произошедших в 2021–2023 годах.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов.

22 июля вечером президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору.

Украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий полномочия НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

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