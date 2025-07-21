Масштабные обыски в НАБУ и САП могут сорвать расследование топ-коррупционных дел

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Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне. Обыски также проходят и в Национальном антикоррупционном бюро

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и САП, передает RegioNews.

По информации ведомств, сейчас продолжаются не менее 70 обысков, охватывающих около 15 сотрудников НАБУ.

Следственные действия осуществляются без судебных решений. Основным основанием для обысков в большинстве случаев является участие отдельных лиц в ДТП, хотя некоторым инкриминируют связи со страной-агрессором.

В НАБУ подчеркнули, что угроза наличия агентов влияния страны-агрессора может существовать в любом органе власти, но это не причина останавливать работу всего учреждения.

В САП отметили, что проверку организовали в период, когда руководство обоих ведомств находится в официальной заграничной командировке.

Правоохранители призвали сотрудников СБУ строго соблюдать законодательство, чтобы не допустить слияния информации и не навредить расследованию топкоррупционных дел НАБУ и САП.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.