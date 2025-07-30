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30 июля 2025, 11:12

Украинцы снова выйдут на протест: среди требований – возвращение полномочий НАБУ и САП и назначение руководителя БЭБ

30 июля 2025, 11:12
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фото: "Суспильне"
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Украинцы снова выйдут на улицы городов с мирными протестами накануне голосования в Верховной Раде Украины за законопроект №13533, который должен вернуть полномочия антикоррупционным органам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Как известно, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

Кроме возвращения полномочий НАБУ и САП среди требований украинцев — назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В столице протестующие соберутся в 18:00 на площади возле театра имени Ивана Франко — ближайшей к Офису Президента разрешенной локации.

Что известно о назначении руководителя БЭБ

В июне 2025 года конкурсная комиссия избрала Александра Цивинского, бывшего детектива НАБУ и одного из лидеров операции "Чистый город", победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Офис Президента не оставляет надежду на срыв конкурса.

7 июля Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, которая касалась вопросов национальной безопасности.

Такие события вызвало критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций, призывавших правительство назначить Цивинского для реальной перезагрузки БЭБ.

В настоящее время БЭБ возглавляет временный руководитель, назначенный правительством. Согласно законодательству, временное исполнение обязанностей руководителя может длиться не больше одного года.

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