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21 июля 2025, 11:17

Агент ФСБ в Раде: действующий нардеп работал на спецслужбу со времен Януковича

21 июля 2025, 11:17
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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Федора Христенко, избранного от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, в государственной измене

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, парламентарий являлся агентом ФСБ РФ (так называемым резидентом) и выполнял задачи по усилению влияния российских спецслужб на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Христенко заочно уведомлено о подозрении за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения),
  • ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

По информации следствия, депутат еще при президентстве Януковича был завербован ФСБ и после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году уехал за границу, продолжив дистанционно влиять на НАБУ.

Его связывают с рядом резонансных эпизодов, среди которых — координация российской агентуры в антикоррупционном ведомстве, связи с беглыми народными депутатами и сотрудничающими с РФ бизнесменами.

В частности, Христенко поддерживал тесные связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский) - резидентом ФСБ и "смотрящим" за оккупированной частью Донбасса, а также с погибшим в Москве коллаборантом Арменом Саркисяном ("Армен Горловский").

Также он был в близких отношениях с Русланом Магамедрасуловым — руководителем одного из межрегиональных управлений НАБУ, ранее задержанного СБУ по подозрению в ведении бизнеса с РФ и передаче секретной информации.

Следствие также выяснило, что у Христенко была связь с другим влиятельным детективом НАБУ — Александром Скомаровым. В 2022 году супруга Скомарова пользовалась автомобилем семьи Христенко для выезда за границу. Сам Скомаров претендовал на руководящий пост в Бюро экономической безопасности, и, по оперативной информации, в случае победы должен был закрывать дела против Игоря Коломойского.

Кроме того, по данным следствия, Христенко организовал незаконную "эвакуацию" бизнесмена Геннадия Боголюбова за границу. В этой спецоперации принимали участие сотрудники НАБУ, сопровождавшие олигарха в соседнем купе поезда. В ходе обысков у лиц, связанных с Христенко, обнаружена служебная документация НАБУ, в частности материалы негласной слежки и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует об утечке информации из бюро.

СБУ проводит расследование, чтобы установить весь масштаб проникновения российской агентуры в НАБУ.

Напомним, СБУ и Офис Генерального прокурора также разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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