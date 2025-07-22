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Он заявил, что "обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере". Он заявил, что "обязательства перед ЕС будут исполнены в полной мере"

Об этом Тарас Качка написал в Facebook, передает RegioNews.

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что "все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определены в Дорожных картах трансформаций, действуют и будут выполнены в полной мере". Он отметил, что обсуждал это во время онлайн-встречи с еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос.

"Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов является залогом успеха", - пишет Качка.

Следует отметить, что недавно представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье выражал обеспокоенность из-за событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Он заявил, что НАБУ и САП играют ключевую роль в борьбе с коррупцией и должны поддерживать доверие общества.

Законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП, депутаты парламента приняли 22 июля. Украинцы начали митинги против этого решения в разных городах. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.