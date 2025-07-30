Магамедрасулов, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Міндіча — ЗМІ

фото: Офіс Генпрокурора

Підозрюваний у держзраді Руслан Магамедрасулов був серед тих, хто збирав матеріали у справі друга президента Тимура Міндіча — в тій же квартирі, куди приходив і сам президент

Про це пише видання "Українська правда", передає RegioNews.

Антикорупціонери зазначають, що через цю ситуацію колектив НАБУ та прокурори САП суттєво деморалізовані. Вони чекають на вирішення ситуації не лише з майбутнім обох структур, а й із колегами, які опинилися під підозрою.

"Або СБУ доведе обґрунтованість підозр, або ж нас б'ють за те, що ми по закону маємо робити — викривати топ-корупцію", — зазначає один із впливових співробітників антикорупційної системи.

Інший представник додає, що ще два роки тому основні ресурси зосереджувалися на справах зі збитками у сотні мільйонів гривень, тоді як зараз увага приділяється масштабним справам на мільярди гривень у сферах енергетики, озброєння та відновлення.

Справи проти детективів НАБУ та перевірка САП: що відомо

21 липня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про обшуки в НАБУ та затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у зв'язках із нардепом-втікачем Федором Христенком та сприянні незаконній торгівлі в РФ.

Христенку заочно оголосили підозру в роботі на російські спецслужби та зв'язках із керівництвом НАБУ.

Також СБУ повідомила про викриття "крота" ФСБ у відділі Д2 НАБУ. Йому закидають передачу закритої інформації та держзраду.

У НАБУ заявили, що обшуки провели у 15 співробітників без санкцій суду, а в САП — що СБУ перевіряє доступ до держтаємниці, що може поставити під загрозу спецоперації.

ДБР, своєю чергою, повідомило про підозру трьом працівникам НАБУ — через ДТП, які сталися у 2021–2023 роках.

Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

22 липня ввечері президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генеральному прокурору.

Українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює повноваження НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

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