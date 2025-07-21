Кто такой нардеп Федор Христенко, которого СБУ подозревает в связях с ФСБ
Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении народному депутату Федору Христенко в государственной измене и объявила его агентом российской спецслужбы ФСБ
Редакция RegioNews решила узнать, что известно об этом нардепе и его деятельности.
Федор Владимирович Христенко — украинский политик, избранный народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в 2019 году.
Представлял интересы избирателей 46 избирательного округа, охватывающего города Бахмут, Лиман и часть Бахмутского района Донецкой области. В парламенте являлся членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Личная жизнь и бизнес
Федор Христенко имеет высшее образование, окончив Донецкий национальный университет им. Стуса. До избрания народным депутатом занимался предпринимательской деятельностью, в частности, был учредителем и руководителем ООО "Истголдкапитал", а также занимался пассажирскими автоперевозками.
В своей декларации за 2022 год Христенко указал 14 объектов недвижимости, среди которых:
- квартира в Донецке площадью 71 м2;
- две квартиры в Киеве площадью 169 и 121 м2;
- два гаража в столице площадью 23 и 17 м²;
- частный дом на 400 м2 в Киевской области и земельный участок свыше 2 тысяч м2;
- квартира в России площадью 176 м2;
- амбар и три паркоместа в России.
Пребывание за границей
По информации журналистов, Федор Христенко уехал из Украины 14 февраля 2022 года, за десять дней до начала полномасштабного вторжения России.
В 2023 году он переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где также проживает в гостинице.
По данным Руху ЧЕСНО, Христенко пропустил 94% голосований в парламенте с начала 2022 года по май 2023 года.
Семья и связи
Федор Христенко является зятем Сергея Брюховецкого - бизнесмена родом из Горловки Донецкой области, бывшего депутата городского совета от Партии регионов. Брюховецкий владеет компанией "Спец-реммаш", зарегистрированной в Горловке и с 2014 года работающей под контролем так называемой "ДНР". Эта компания занимается ремонтом оборудования для местных шахт.
Несмотря на отсутствие в стране и неучастие в работе парламента, Федор Христенко сохраняет свой депутатский мандат. Согласно украинскому законодательству, лишить его мандата могут только по решению суда или в случае признания его недееспособным. Однако пока такие решения не приняты.
Напомним, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Федира Христенко, избранного от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, в государственной измене.