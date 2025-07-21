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21 июля 2025, 13:27

Кто такой нардеп Федор Христенко, которого СБУ подозревает в связях с ФСБ

21 июля 2025, 13:27
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фото: polygraf.net
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Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении народному депутату Федору Христенко в государственной измене и объявила его агентом российской спецслужбы ФСБ

Редакция RegioNews решила узнать, что известно об этом нардепе и его деятельности.

Федор Владимирович Христенко — украинский политик, избранный народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в 2019 году.

Представлял интересы избирателей 46 избирательного округа, охватывающего города Бахмут, Лиман и часть Бахмутского района Донецкой области. В парламенте являлся членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Личная жизнь и бизнес

Федор Христенко имеет высшее образование, окончив Донецкий национальный университет им. Стуса. До избрания народным депутатом занимался предпринимательской деятельностью, в частности, был учредителем и руководителем ООО "Истголдкапитал", а также занимался пассажирскими автоперевозками.

В своей декларации за 2022 год Христенко указал 14 объектов недвижимости, среди которых:

  • квартира в Донецке площадью 71 м2;
  • две квартиры в Киеве площадью 169 и 121 м2;
  • два гаража в столице площадью 23 и 17 м²;
  • частный дом на 400 м2 в Киевской области и земельный участок свыше 2 тысяч м2;
  • квартира в России площадью 176 м2;
  • амбар и три паркоместа в России.

Пребывание за границей

По информации журналистов, Федор Христенко уехал из Украины 14 февраля 2022 года, за десять дней до начала полномасштабного вторжения России.

В 2023 году он переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где также проживает в гостинице.

По данным Руху ЧЕСНО, Христенко пропустил 94% голосований в парламенте с начала 2022 года по май 2023 года.

Семья и связи

Федор Христенко является зятем Сергея Брюховецкого - бизнесмена родом из Горловки Донецкой области, бывшего депутата городского совета от Партии регионов. Брюховецкий владеет компанией "Спец-реммаш", зарегистрированной в Горловке и с 2014 года работающей под контролем так называемой "ДНР". Эта компания занимается ремонтом оборудования для местных шахт.

Несмотря на отсутствие в стране и неучастие в работе парламента, Федор Христенко сохраняет свой депутатский мандат. Согласно украинскому законодательству, лишить его мандата могут только по решению суда или в случае признания его недееспособным. Однако пока такие решения не приняты.

Напомним, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Федира Христенко, избранного от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, в государственной измене.

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