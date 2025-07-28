УГКЦ высказалась против ограничения независимости НАБУ и САП

фото: УГКЦ

Принятие закона №12414, который может ограничить независимость антикоррупционных органов, вызвало глубокую обеспокоенность среди христиан и ответственных граждан

Об этом заявил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает RegioNews.

"Коррупция - это преступление против Украины, это моральная диверсия против нашего государства, его обороноспособности и устойчивости народа", - подчеркнул Предстоятель.

Он отметил, что принятое решение создало социальное напряжение, подорвало доверие граждан к власти, а международных партнеров к Украине.

Блаженнейший Святослав выразил благодарность украинской молодежи, которая первой отреагировала на угрозу сворачивания антикоррупционной реформы, и призвал всех к диалогу, миру и единству:

"Мы не имеем права допустить внутреннего противостояния. Не можем дать врагу шанс изнутри подорвать обороноспособность нашей Родины".

Он также подчеркнул, что борьба с коррупцией — это не только политическое требование, но и моральная обязанность, основанная на ценностях Революции достоинства.

Напомним, ранее Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входит 124 бизнес-ассоциации, обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому. Бизнес призывает главу государства защитить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Что известно о скандале вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил , что власти услышали мнение людей. В ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

Читайте также: