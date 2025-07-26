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Юлия Палийчук прокомментировала заявления из СМИ о том, что депутаты не собираются голосовать за президентский законопроект. Она отметила, что не понимает, откуда появилась эта информация

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам спикера Юлии Палийчук, фракция "Слуга народа" поддержит законопроект о возвращении независимости САП и НАБУ. По ее словам, информация, что до 70 депутатов не будут голосовать, не соответствует действительности.

"Фракция "Слуга Народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество", - говорит спикер.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что часть депутатов "Слуги народа" не будет голосовать за закон президента Зеленского, потому что они боятся преследований со стороны антикоррупционных органов.