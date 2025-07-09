Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине

Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности

Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности

иллюстративное фото: из открытых источников

Демарш Кабмина. Или Офиса президента

На неделе Кабинет министров должен был принять долгожданное решение – назначить главу Бюро экономической безопасности. Напомним, что эта силовая структура, которая была создана только в 2021 году, с 11 апреля 2023 года, когда заявление об отставке написал первый (он же единственный) председатель БЭБ Вадим Мельник, остается без полноценного руководителя.

Выборы его преемника комиссией были более чем проблемными, но в конце концов международные члены комиссии, которые по закону о БЭБ имеют преимущество в своих голосах – единогласно поддержали кандидатуру руководителя третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского. Того же, кто в совместном проекте НАБУ и САП "Чистый город" разоблачил масштабную земельную коррупцию в столице.

Оставался последний шаг – утверждение кандидатуры Цивинского Кабинетом министров. Но тут, как ожидалось (например, народным депутатом Ярославом Железняком), начались проблемы. Кабмин, как утверждает Железняк, по приказу с Банковой отклонил кандидатуру победителя. Известный антикоррупционер Виталий Шабунин высказался еще откровеннее, вспомнив Владимира Зеленского.

Формально же Кабинет министров сослался на то, что существуют риски безопасности, выявленные Службой безопасности Украины (хотя Железняк утверждает, что "никакие дополнительные письма СБУ не передавались, здесь правительство соврало") – в виде российского гражданства у близких родственников господина Цивинского. И здесь следует упомянуть другие подобные истории.

Российские родственники – Сырский и не только он

Например, самую известную – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, родители и родной брат которого живут в Российской Федерации. Что не вызывает удивления, потому что и сам украинский головком родился на территории РСФСР, потом приехал с родителями – папа его служил в Советской армии – в УССР, где и остался. Родители же уехали на родину.

Близкий, поближе некуда, родственник оказался и у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Владимир Подоляк не просто жил на территории Российской Федерации, но и служил в тамошних спецслужбах, что сам Михаил, кстати, не возражал. СМИ уточняли, что Подоляк-старший служил не где-нибудь, а в Федеральной службе безопасности.

Еще один пример – посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Старший брат которого Александр (такой же уроженец Житомирщины, как и господин дипломат), служил в российском министерстве внутренних дел. Причем служил на высоких должностях – так, 10 лет, с 2011 по 2021 год, руководил Национальным центральным бюро Интерпола РФ. А в конце десятых лет, занимая должность вице-президента Интерпола, пытался возглавить эту международную организацию.

Пример председателя Антимонопольского комитета Павла Кириленко еще более вопиющий. Ибо до назначения в АМКУ в сентябре 2023 года он почти все время правления Зеленского возглавлял военно-гражданскую администрацию частично оккупированной Донецкой области. А его старший брат Евгений, который до 2014 года был обычным украинским силовиком, изменил Украине и перебежал к российским оккупантам, получив должность в "Министерстве государственной безопасности" "Донецкой народной республики".

Но все эти случаи почему-то не вызывали вопросов ни на Грушевского, ни на Банковой, ни даже на Владимирской (там расположена штаб-квартира Службы безопасности Украины). родственника Александра Цивинского – какой (отец), как утверждает сам победитель конкурса, вообще живет в Украине, да и сам детектив НАБУ с ним не общался уже лет 10?

Позорные причины и невеселые перспективы

Здесь снова стоит упомянуть нардепа Железняка. И историю с другой силовой структурой, которая, как мы уже писали , занялась министром Чернышевым, очень близким к президентской семье. Итак, по мнению нардепов и активистов, настроенных в Офис президента оппозиционно или по крайней мере не комплиментарно (в отличие от так называемых "позитивных блоггеров"), власти просто боятся, что Бюро экономической безопасности займется такими делами, ниточки от которых могут привести к людям, приближенным к председателю ОП. А может, и прямо к кому-то из них. Именно поэтому Кабмин, утверждает нардеп от "Голоса", и послушно отказался утверждать кандидатуру Цивинского.

Чем вся эта история может угрожать Украине? Ответ на поверхности лежит. Ни для кого не секрет , что гражданская часть государственного бюджета зависит от западных доноров Украины.

Такое же наглое игнорирование позиции Запада (напомним, что кандидатуру Цивинского поддержали именно международные члены комиссии) и фактическое уничтожение независимого от власти Бюро экономической безопасности – может обернуться серьезными проблемами для Украины. всего лишь с 29 грн/долл. на 24.02.22 до 41.

Что может ожидать Украину, если Запад откажется наполнять украинский бюджет в ответ на такой БЭБ-демарш (а это, как мы увидели на примере остановки поставок оружия из США, вполне реально) – нетрудно спрогнозировать. И когда экономика Украины рухнет из-за вероятных коррупционных амбиций, обществу уже будет наплевать, где именно проходит линия боевого столкновения – в районе Гуляйполя, Запорожья или правобережных районов Днепра.