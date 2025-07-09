03:25  09 июля
В горах возле Румынии пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины
12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
05:40  09 июля
На Николаевщине на глазах у односельчан погиб рыбак
UA | RU
UA | RU
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
09 июля 2025, 10:43

Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине

09 июля 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Демарш Кабмина. Или Офиса президента

На неделе Кабинет министров должен был принять долгожданное решение – назначить главу Бюро экономической безопасности. Напомним, что эта силовая структура, которая была создана только в 2021 году, с 11 апреля 2023 года, когда заявление об отставке написал первый (он же единственный) председатель БЭБ Вадим Мельник, остается без полноценного руководителя.

Выборы его преемника комиссией были более чем проблемными, но в конце концов международные члены комиссии, которые по закону о БЭБ имеют преимущество в своих голосах – единогласно поддержали кандидатуру руководителя третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского. Того же, кто в совместном проекте НАБУ и САП "Чистый город" разоблачил масштабную земельную коррупцию в столице.

Оставался последний шаг – утверждение кандидатуры Цивинского Кабинетом министров. Но тут, как ожидалось (например, народным депутатом Ярославом Железняком), начались проблемы. Кабмин, как утверждает Железняк, по приказу с Банковой отклонил кандидатуру победителя. Известный антикоррупционер Виталий Шабунин высказался еще откровеннее, вспомнив Владимира Зеленского.

Формально же Кабинет министров сослался на то, что существуют риски безопасности, выявленные Службой безопасности Украины (хотя Железняк утверждает, что "никакие дополнительные письма СБУ не передавались, здесь правительство соврало") – в виде российского гражданства у близких родственников господина Цивинского. И здесь следует упомянуть другие подобные истории.

Российские родственники – Сырский и не только он

Например, самую известную – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, родители и родной брат которого живут в Российской Федерации. Что не вызывает удивления, потому что и сам украинский головком родился на территории РСФСР, потом приехал с родителями – папа его служил в Советской армии – в УССР, где и остался. Родители же уехали на родину.

Близкий, поближе некуда, родственник оказался и у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Владимир Подоляк не просто жил на территории Российской Федерации, но и служил в тамошних спецслужбах, что сам Михаил, кстати, не возражал. СМИ уточняли, что Подоляк-старший служил не где-нибудь, а в Федеральной службе безопасности.

Еще один пример – посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Старший брат которого Александр (такой же уроженец Житомирщины, как и господин дипломат), служил в российском министерстве внутренних дел. Причем служил на высоких должностях – так, 10 лет, с 2011 по 2021 год, руководил Национальным центральным бюро Интерпола РФ. А в конце десятых лет, занимая должность вице-президента Интерпола, пытался возглавить эту международную организацию.

Пример председателя Антимонопольского комитета Павла Кириленко еще более вопиющий. Ибо до назначения в АМКУ в сентябре 2023 года он почти все время правления Зеленского возглавлял военно-гражданскую администрацию частично оккупированной Донецкой области. А его старший брат Евгений, который до 2014 года был обычным украинским силовиком, изменил Украине и перебежал к российским оккупантам, получив должность в "Министерстве государственной безопасности" "Донецкой народной республики".

Но все эти случаи почему-то не вызывали вопросов ни на Грушевского, ни на Банковой, ни даже на Владимирской (там расположена штаб-квартира Службы безопасности Украины). родственника Александра Цивинского – какой (отец), как утверждает сам победитель конкурса, вообще живет в Украине, да и сам детектив НАБУ с ним не общался уже лет 10?

Позорные причины и невеселые перспективы

Здесь снова стоит упомянуть нардепа Железняка. И историю с другой силовой структурой, которая, как мы уже писали, занялась министром Чернышевым, очень близким к президентской семье. Итак, по мнению нардепов и активистов, настроенных в Офис президента оппозиционно или по крайней мере не комплиментарно (в отличие от так называемых "позитивных блоггеров"), власти просто боятся, что Бюро экономической безопасности займется такими делами, ниточки от которых могут привести к людям, приближенным к председателю ОП. А может, и прямо к кому-то из них. Именно поэтому Кабмин, утверждает нардеп от "Голоса", и послушно отказался утверждать кандидатуру Цивинского.

Чем вся эта история может угрожать Украине? Ответ на поверхности лежит. Ни для кого не секрет, что гражданская часть государственного бюджета зависит от западных доноров Украины.

Такое же наглое игнорирование позиции Запада (напомним, что кандидатуру Цивинского поддержали именно международные члены комиссии) и фактическое уничтожение независимого от власти Бюро экономической безопасности – может обернуться серьезными проблемами для Украины. всего лишь с 29 грн/долл. на 24.02.22 до 41.

Что может ожидать Украину, если Запад откажется наполнять украинский бюджет в ответ на такой БЭБ-демарш (а это, как мы увидели на примере остановки поставок оружия из США, вполне реально) – нетрудно спрогнозировать. И когда экономика Украины рухнет из-за вероятных коррупционных амбиций, обществу уже будет наплевать, где именно проходит линия боевого столкновения – в районе Гуляйполя, Запорожья или правобережных районов Днепра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин Украина политика БЭБ
Компенсация за жилье на ТОТ: єВідновлення – реальный механизм, RD4U – перспектива на годы. В чем проблема с первым
08 июля 2025, 20:25
Уроки для системного восстановления: в Раде говорят о необходимости анализа пилота по восстановлению общин
08 июля 2025, 18:27
Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ
08 июля 2025, 08:55
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Масштабный пожар на Киевщине: из-за ночной атаки загорелось предприятие, пострадала женщина
09 июля 2025, 11:50
Топ сервисов для AML-проверок криптовалют в 2025
09 июля 2025, 11:19
В Черниговской области российские военные ранили 54-летнюю женщину
09 июля 2025, 11:16
В Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 55 тыс. грн
09 июля 2025, 10:53
Спасатели показали последствия ракетного удара по Луцку
09 июля 2025, 10:45
На Хмельнитчине в результате ночных российских обстрелов поврежден частный дом
09 июля 2025, 10:22
На Харьковщине во время мобилизации мужчины избили его 71-летнюю мать
09 июля 2025, 10:08
США и ЕС меняют стратегию по войне: что означает для Украины этот "тектонический сдвиг"
09 июля 2025, 10:00
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 17 гражданских
09 июля 2025, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Вадим Денисенко
Анастасия Радина
Марианна Безуглая
Все блоги »