Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления

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Украинская певица рассказала о страшном случае. По ее словам, это произошло во время благотворительной поездки в Трускавец

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Камалия рассказала, что ей стало плохо после того, как она выпила чай во время поездки. Затем она нашла поврежденный ящик, в котором собирали пожертвования для украинских военных. По ее словам, замок был поврежден, а денег не было.

"Меня колотилось. Мне было так плохо, все кружилось. У меня даже не было сил кого-то позвать на помощь. Потом меня начало тошнить. Я не знаю, как я доползла в ванную комнату. Два часа обнимала унитаз", - говорит артистка.

По ее мнению, к попытке отравления и ограбления может быть причастен тогдашний ее помощник. Отдельное внимание она обратила на видеосообщение, которое мужчина прислал ей в мессенджере. Имелись номера автомобиля, которые она связывает с конкретными людьми.

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.