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13 июня 2025, 18:55

Дело о коррупции в Минрегионе: экс-чиновники, связанные с Чернышевым, получили подозрения

13 июня 2025, 18:55
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Фото из открытых источников
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Стало известно, что правоохранители объявили о подозрении членам правления НАК "Нефтегаз Украины". Речь идет о Василии Володине, Максиме Горбатюке, Алле Сушон

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Антикорупційні органи повідомили про підозру члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, директору з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максиму Горбатюку та колишній директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в столице по улице Тирампольская. Речь идет о площади более 11 гектаров под строительство жилищного комплекса. Известно, что к реализации схемы были привлечены должностные лица Минрегиона и директор государственного предприятия.

Эти люди занимали должности тогда, когда министерство возглавлял Алексей Чернышев. Тогда чиновники создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконно заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Отмечается, что одна из квартир застройщика Копистры, как установили журналисты Украинской правды еще год назад, оказалась в собственности жены спецслужбы Вадима Марчука. Известно, что он в период 2021-2023 годов обеспечивал охрану Алексею Чернышеву, когда он был главой Минрегиона.

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Также один из обысков правоохранители проводили в квартире Юлии Марчук, жены Вадима Марчука. Журналистам удалось выяснить, что он и сам живет в квартире.

Напомним, что Украинская правда опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило решение на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева. Однако детективы НАБУ не провели эти обыски по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с бывшим главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, у члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.

Сейчас Алексей Чернышев возглавляет уже другое ведомство – Министерство национального единства.

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