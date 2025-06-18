Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера

Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными

Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными

иллюстративное фото: из открытых источников

"Есть у власти традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля", - написал на своем Telegram-канале оппозиционный ("Голос") нардеп Ярослав Железняк. И действительно, практически все время премьерства Дениса Шмыгаля на повестке дня появлялись слухи о его отставке. власти, а с другой – есть основания думать, что именно сейчас эта отставка может и состояться.

Декоративный премьер-министр

Для начала отметим тот очевидный факт, что Денис Шмигаль не выполняет ту роль, которая отведена ему Конституцией. Конституцией парламентско-президентской республики, в которой глава правительства – самодостаточный персонаж, руководящий практически всем Кабинетом министров (фактически кроме министров обороны и иностранных дел, являющихся формальными креатурами президента).

То, что бывший топменеджер "ДТЭК Западэнерго", конторы Рината Ахметова (считалось, что именно поэтому Денис Шмигаль и стал премьером – как компромисс между новой зеленой властью и самым богатым человеком Украины) является не более чем декорацией, прекрасно иллюстрировали постоянные отставки формально его министров. Ни один субъектный глава правительства не потерпит, если без его ведома будут менять состав его правительства. Даже такой неконфликтный персонаж, как Виктор Ющенко, одно время боролся за ту же Юлию Тимошенко. Но Ющенко был политическим субъектом, в отличие от Дениса Шмыгаля.

Так что освобождение Шмыгаля – это не больше, чем замена декорации. О чем говорит и одиозная экспредставительница "Слуги народа" Марианна Безуглая. Она, подтвердив информацию о возможности отставки нынешнего премьера, назвала нескольких вероятных заместителей – и специально подчеркнула, что главный кандидат, первый вице-премьер Юлия Свириденко, тоже никакой не субъект украинской политики, а банальная креатура главы Офиса президента Андрея Ермака.

Фактор Ермака?

Но поскольку Шмигаль, как мы уверенно предполагаем, только объект, сразу возникает вопрос – зачем тогда менять его именно сейчас? И здесь могут быть несколько разных ответов, которые, с одной стороны, не пересекаются между собой, а с другой – дополняют друг друга.

Обычно смена правительства без смены власти, политического режима нужна в ситуации, когда ситуация в экономике ухудшилась, а действующий Кабинет министров не в состоянии решить накопившиеся проблемы. руководителей министерств – и работай дальше в рамках, которые для тебя установили для тебя в здании бывшего Центрального комитета Коммунистической партии Украины.

Но сейчас ситуация с отставкой Шмыгаля действительно смотрится серьезно. И здесь мы можем опять-таки обратить внимание на слова Безумной о том, что главная кандидатка Юлия Свириденко является креатурой Андрея Ермака. То есть – глава Офиса президента берет под свой контроль украинское правительство. С одной стороны, это выглядит логично, с другой – вся (без)деятельность действующего премьера намекает на то, что у Ермака и с этим формальным "не первым, но и не вторым номером" в государстве особых проблем не было.

Американское направление?

Зачем же тогда менять Шмыгаля на Свириденко? Ответ на этот вопрос нам, возможно, даст скандальное и измученное соглашение, которое Украина подписала с Соединенными Штатами Америки 30 апреля текущего года.

Речь, конечно же, о "соглашении о ископаемых", то есть о создании Инвестиционного фонда восстановления. Это соглашение и формально подписала, и фактически отработала на все сто именно первый вице-премьер (она же глава Минэкономики) Юлия Свириденко. Кому же отдавать в оперативное управление всю украинскую экономику – как не молодой успешной технократке, которая привезла в Киев очень выгодный, как говорит часть экспертов, договор.

К тому же, проблемы в экономике никуда не делись. В частности, и с помощью последствий подписанного соглашения. А еще - вполне возможно, что выбор Свириденко связан не с экономическими, а с политическими моментами.

Впрочем, как бы там ни было, а нас вряд ли ждут какие-то серьезные, кардинальные изменения. Фактические руководители государства, работающие из-за кулис, остаются прежними. А кто будет на оперативном уровне претворять в жизнь их стратегические планы – особой разницы нет. По крайней мере, в глобальном смысле. А локальные изменения мы обязательно заметим, хоть и не факт, что эти изменения будут к лучшему.