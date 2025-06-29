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29 июня 2025, 17:50

Министерство без людей и денег: в Кабмине рассматривают ликвидацию Министерства национального единства

29 июня 2025, 17:50
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фото: Министерство национального единства Украины
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Правительство рассматривает ликвидацию Министерства национального единства из-за отсутствия финансирования и кадров. Глава ведомства Чернышев под следствием за коррупцию.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на собственные источники, передает RegioNews.

В Кабинете Министров обсуждают возможность ликвидации Министерства национального единства, которое сейчас возглавляет вице-премьер Алексей Чернышев. По словам источника в руководящей фракции парламента, ведомство столкнулось с критической нехваткой финансирования и персонала.

Собеседник издания уточнил, что окончательное решение еще не принято. В то же время рассматривается несколько вариантов: создание на базе министерства нового агентства или его присоединение к Министерству развития громад и территорий. Аналогичную информацию журналистам анонимно подтвердили и в самом Минединстве.

Руководитель министерства Алексей Чернышев находится под следствием по делу о вероятном злоупотреблении служебным положением. Следствие считает, что в период его работы в должности министра развития общин и территорий была реализована схема с передачей государственной земли по заниженной стоимости.

Суд назначил чиновнику меру пресечения - залог в размере 120 миллионов гривен и ряд процессуальных ограничений сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышев может снова уехать за границу.

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