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04 ноября 2026, 19:56

В Киеве маршрутка сбила 9-летнего мальчика на самокате: ребенка госпитализировали

04 ноября 2026, 19:56
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Фото: полиция Киева
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В Деснянском районе Киева маршрутный автобус сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Ребенок получил травму ноги, его доставили в больницу.

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 18:30 на перекрестке улицы Рейгана и улицы Николаева.

По предварительным данным правоохранителей, водитель маршрутного автобуса Ataman выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил ребенка. Мальчик в это время пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель маршрутного автобуса Ataman выехал на указанный перекресток на красный сигнал светофора и совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу", - сообщили в полиции Киева.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, что в Харькове полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля BMW, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, парень управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

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