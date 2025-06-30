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30 июня 2025, 10:04

Масштабное обновление Кабмина: кого заменяют, кто остается

30 июня 2025, 10:04
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине готовится масштабное обновление состава Кабинета Министров. По данным народного депутата Ярослава Железняка, в ближайшие дни ожидается целая волна кадровых перестановок, в частности отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначение нового главы правительства

Об этом нардеп рассказывает на своем ютуб-канале, передает RegioNews.

По его словам, премьер-министром может стать Юлия Свириденко, нынешняя первая вице-премьер и министерша экономики.

Первым вицепремьером прогнозируемо станет Алексей Кулеба (заместитель руководителя ОП), впрочем, его кандидатура имеет определенные риски, как это было в случае с Алексеем Чернышевым, говорит нардеп.

Министерство экономики может возглавить Алексей Соболев – нынешний первый замминистра.

Ольга Стефанишина сохраняет должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Слухи о ее возможном назначении послом в США маловероятны.

Михаил Федоров остается вице-премьером по цифровой трансформации.

Игорь Клименко может перейти на должность вице-премьера по вопросам безопасности и обороны. Сохранит ли он одновременно портфель главы МВД — пока неизвестно.

Герман Галущенко (Минэнерго) и Светлана Гринчук (Минекологии) остаются на своих должностях, по информации благодаря поддержке Миндича.

Оксана Жолнович (Минсоц) уходит с должности. Вероятной преемницей называют Дарью Марчак, ее первую заместительницу.

Наталья Калмыкова (Минвет) тоже уходит. Дальнейшая судьба министерства пока не известна — его могут присоединить к другому ведомству.

Оксен Лисовой (МОН) и Виктор Ляшко (МОЗ) также уходят. Назначение новых министров в процессе согласования.

Сергей Марченко (Минфин) с 70% вероятностью будет уволен. Среди возможных преемников – Денис Улютин (первый зам) или Роксолана Подласа (председатель бюджетного комитета).

Олег Немчинов (министр Кабмина) уходит с должности. Его может заменить Константин Марьевич, первый заместитель госсекретаря КМУ.

Матвей Бидный сохраняет должность министра молодежи и спорта.

Андрей Сибига (МИД), Рустем Умеров (МОУ) и Герман Сметанин (Минстратпром, под вопрос) остаются на должностях.

Николай Точицкий покидает свою позицию. Вероятно, его назначат послом Украины в США или Канаду — он является одногруппником главы ОП Андрея Ермака.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что попытка провести внеочередное голосование 7-8 июля с целью замены премьер-министра не удалась.

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