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04 ноября 2026, 20:18

ВАКС обязал открыть производство по Давиду Арахамии из-за заявления о "конвертах"

04 ноября 2026, 20:18
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Фото: Michael Buholzer / Reuters
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Высший антикоррупционный суд обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Об этом сообщает ЦБК, передает RegioNews .

Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Маркиян Галабала. Он удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на бездействие исполняющего обязанности генпрокурора.

Как сообщили в ЦБК, 19 октября организация подала заявление о возможной раздаче Давидом Арахамией денег народным депутатам в конвертах за голосование.

Однако Антон Ковальский не зарегистрировал соответствующие сведения в ЕРДР, а переслал заявление в Национальное антикоррупционное бюро. Аналогично ранее поступил и предыдущий руководитель Офиса генпрокурора Руслан Кравченко.

В ГПК подчеркивают, что такой ответ не решает вопрос регистрации производства, ведь согласно процедуре сведения о возможном преступлении народного депутата должен вносить в ЕРДР именно генеральный прокурор.

В НАБУ также подтвердили, что без соответствующей регистрации Бюро не имеет полномочий начать расследование по Давиду Арахамии.

Теперь, согласно решению ВАКС, Антон Ковальский обязан внести сведения в ЕРДР.

Напомним, что на пленках "Форест Гамп" Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента, могла вспоминать руководителя фракции "Слуги Народа". Журналисты исследовали расшифровки, где она часто упоминает мужчину по имени " Давид ".

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

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