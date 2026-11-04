В Киеве на 10 дней ограничат движение Окружной дорогой: как объехать
В Киеве временно ограничат движение транспорта по Окружной дороге в направлении Борщаговки. Ограничения связаны с прокладкой резервной теплосети на Теремках и будут продолжаться ориентировочно 10 дней
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Речь идет о участке от Одесской площади в направлении жилого массива Борщаговка.
Для проезда автомобилей обустроили объездную дорогу с двумя полосами движения. Она проходит параллельно Кольцевой дороге по улице Лятошинского.
В то же время в направлении Одесской площади транспорт будет двигаться без ограничений.
"Новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях постоянной угрозы обстрелов и повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период", – отметили в КГГА.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Киеве приступили к подготовке к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые из них планируют обустроить уже в начале следующего года.