Фото: КГГА

В Киеве временно ограничат движение транспорта по Окружной дороге в направлении Борщаговки. Ограничения связаны с прокладкой резервной теплосети на Теремках и будут продолжаться ориентировочно 10 дней

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Речь идет о участке от Одесской площади в направлении жилого массива Борщаговка.

Для проезда автомобилей обустроили объездную дорогу с двумя полосами движения. Она проходит параллельно Кольцевой дороге по улице Лятошинского.

В то же время в направлении Одесской площади транспорт будет двигаться без ограничений.

"Новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях постоянной угрозы обстрелов и повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период", – отметили в КГГА.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Киеве приступили к подготовке к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые из них планируют обустроить уже в начале следующего года.