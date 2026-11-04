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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
04 ноября 2026, 08:22

Переговоры в Брюсселе и Вашингтоне: что будут обсуждать и чего ждать Украине

04 ноября 2026, 08:22
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4 ноября должны состояться переговоры в Брюсселе с участием представителей Украины, Европы и США. Вполне вероятно, что к ним присоединится и президент Зеленский
4 ноября должны состояться переговоры в Брюсселе с участием представителей Украины, Европы и США. Вполне вероятно, что к ним присоединится и президент Зеленский
Фото: из открытых источников
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Из официальных сообщений мы знаем о тематике этих переговоров: гарантии безопасности для Украины и послевоенная архитектура Европы; "План процветания" и пакеты восстановления для Украины; согласование единой переговорной позиции (как минимум, между Европой и Украиной).

Очевидно, что эта встреча является подготовительным этапом перед переговорами в трехстороннем формате (Украина-Россия-США). Обращу внимание на наиболее специфический пункт повестки дня переговоров в Брюсселе - "План процветания". Что это за удивительный "План процветания" в условиях эскалации войны России против Украины? Если исходить из того, что известно, и перевести с "языка Уиткоффа" на обычный политический язык, то речь идет о "революционной" идее американского переговорщика – восстановить экспорт российского газа в Европу через Украину при посредничестве США. Когда-то Ангела Меркель тоже считала, что лучше торговать, чем воевать. Однако путин эту логику опроверг. Сейчас мы видим попытку номер два в реализации этой идеи в исполнении Уиткоффа. Идея сомнительная, даже в Кремле ее на данный момент отвергают. И точно можно сказать, что обсуждать это уместно лишь при условии полного прекращения огня.

Ничего чрезвычайного от встречи в Брюсселе я не ожидаю. Там главная задача украинских и европейских представителей – сдержать фантазии Уиткоффа и как-то настроить его на переговоры хотя бы о поэтапном прекращении огня.

Самая большая интрига – встреча в Вашингтоне, которая состоится 5 ноября. Несколько дней назад я немного пошутил по поводу того, что стоит поставить на мирные переговоры со стороны США Меланию Трамп вместо Уиткоффа. Произошло немного иначе. Возможно, появляется параллельный переговорный трек – имени Мелании Трамп. Очень интересно, что из этого выйдет. Хочется надеяться, что Меланию Трамп вдохновила успешная гуманитарная миссия в Олешках. Конечно, не стоит ждать от Мелании Трамп каких-то чрезвычайных переговорных усилий. Но российскому представителю Дмитриеву будет очень трудно отказать жене Президента США. Другое дело, а на чем она будет настаивать? Если, конечно, будет на чем-то настаивать. Скорее, она что-то предложит. Наиболее вероятный вариант – предложение новых локальных гуманитарных проектов по линии соприкосновения. Даже это было бы неплохо. Именно поэтому там будут омбудсмены из Украины и России. И это немного ломает стратегию Кремля, направленную на эскалацию войны под прикрытием мирных переговоров.

Чуда от встречи в Вашингтоне я не жду, но для меня это событие гораздо более интересное, чем встреча в Брюсселе, и даже переговоры в Абу-Даби.

Еще одна интересная интрига встречи в Вашингтоне – участие в этих переговорах Давида Арахамии. Для него это звездный час как для переговорщика. Это покруче Стамбула в 2022 году, потому что эта встреча будет в Белом доме. Можно засветиться не только перед Меланией, но и перед самим Дональдом Трампом (даже после вероятного его поражения на выборах в Конгресс США). К Давиду Георгиевичу есть много замечаний и претензий, но я ему искренне желаю продемонстрировать все свои авантюрно-переговорные таланты для продвижения украинских позиций. Главное не заиграться и не перепутать интересы Украины с собственными намерениями.

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Украина РФ США война переговоры Брюссель
 
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