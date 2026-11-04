Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

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Соответствующий указ №1079/2026 был обнародован на официальном сайте главы государства, передает RegioNews.

Согласно документу, Меланию Трамп наградили за гуманитарную помощь Украине, поддержку украинских детей и помощь пострадавшим от российской агрессии.

В частности, речь идет о ее деятельности, направленной на спасение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или принудительно перемещенных с оккупированных территорий.

Как известно, в августе 2025 года первая леди США Мелания Трамп написала личное письмо Владимиру Путину с призывом обратить внимание на судьбу детей, пострадавших из-за войны в Украине. Письмо Дональд Трамп передал российскому диктатору во время встречи на Аляске 15 августа 2025 года.

В 2026 году Мелания Трамп присоединилась к переговорам по гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, ее команда помогла создать трехстороннюю переговорную группу с участием Украины и России.

В результате стороны договорились о локальном прекращении огня, которое действовало с 27 октября по 1 ноября. Это позволило доставить городу гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей.