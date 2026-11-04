В Прикарпатье парень "попался" с пакетом наркотиков

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали молодого жителя Прикарпатья. У него нашли вещества, похожие на наркотики

Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Задержан 23-летний житель Ивано-Франковского района. Он заказал вещество через мессенджер и заплатил за товар несколько тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали его после того, как он получил посылку в полколограмма вероятного кратома.

Теперь парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.