В Прикарпатье парень "попался" с пакетом наркотиков
Правоохранители задержали молодого жителя Прикарпатья. У него нашли вещества, похожие на наркотики
Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Задержан 23-летний житель Ивано-Франковского района. Он заказал вещество через мессенджер и заплатил за товар несколько тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали его после того, как он получил посылку в полколограмма вероятного кратома.
Теперь парню грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.
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