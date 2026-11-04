Псевдомедики, частный автомобиль и призывы к стычкам: СБУ раскрыла детали беспорядков на Борщаговке

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в организации беспорядков вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке Киевской области

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По материалам дела, 30 октября одна из жительниц Киевской области получила от другой женщины заказы на вывоз военнослужащего Нацгвардии за пределы пункта дислокации. Для этого она должна была инсценировать оказание неотложной медицинской помощи.

Как утверждают в СБУ, фигурантка выдавала себя за медика и привлекла частный автомобиль, не принадлежащий ни одному медицинскому учреждению. В сделку она также привлекла знакомого, который за вознаграждение согласился сыграть роль фельдшера.

По данным следствия, накануне беспорядков мужчина провел разведку вблизи места временного расположения Нацгвардии. А 2 ноября одна из фигуранток начала распространять в соцсетях манипулятивную информацию, чтобы вызвать общественный резонанс и подстрекнуть людей к протесту.

В СБУ заявляют, что это привело к стычкам и препятствованию законной деятельности Сил обороны. При осмотре телефона одной из задержанных правоохранители обнаружили переписку с другими людьми, в которой обсуждали сценарии несанкционированных акций против украинских военных.

Отдельно правоохранители задержали активную участницу стычек. По версии следствия она призвала блокировать и повредить автобус Национальной гвардии. Ей также планируют сообщить о подозрении.

Троим задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении украинских военных формирований в условиях военного положения.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. По инкриминируемым статьям им грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование продолжается. СБУ устанавливает других лиц, причастных к организации провокаций. Комплексные мероприятия проводят при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией установила более 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области. У тех, кого правоохранители считают причастными к организации беспорядков, проводят обыски.

Как известно, после столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области глава ОП Кирилл Буданов заявил о подготовке всех решений для "адекватной реакции и предотвращения провокаций".

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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