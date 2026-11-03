За криками и пинками в Петропавловской Борщаговке не совсем завершена тема современного геноцида украинцев российскими оккупантами

За криками и пинками в Петропавловской Борщаговке не совсем завершена тема современного геноцида украинцев российскими оккупантами

Фото из открытых источников

Олешки это был отнюдь не акт гуманизма россиян. Это было сознательное пятилетнее издевательство над людьми, оказавшимися в глубокой оккупации. И вот, когда появилась возможность дернуть жизнью уцелевших украинцев ради новых договоренностей с Трампом — людей просто депортировали с их территории.

Олешковцы в многочисленных интервью говорили, что у них были квартиры, дачи у моря, новенькие автомобили и стабильное дело.

Российские оккупационные войска лишили людей всех этих материальных благ и заставили выживать прямо на грани. Люди забыли, как пахнет свежий хлеб, достать пачку гречихи было за огромное счастье. Морковь и лук в регионе, который раньше заваливал овощами все рынки Украины, стала недоступной роскошью.

"Три картошины не больше сливы — она стоила 70 гривен", — говорит вырвавшаяся из оккупации бабушка. Чтобы еще больше унизить человеческое достоинство этих людей — в Гомеле устроили спектакль с жареной картошкой. Вдумайтесь для людей, у которых были квартиры и машины.

Не забываем, что Олешки затопило после подрыва Каховской ГЭС — это тоже был квест на выживание.

"Женщину похоронил в 2023 году. Затопление у нас было сильным. Вытащили на крышу, и там инсульт схватил. И умерла", — рассказывает Анатолий, которого удалось эвакуировать из оккупированных Олешек.

Другая семейная пара преклонных лет рассказала, как оккупанты запугивали каждый день людей, закрывали их в уличном душе и угрожали прикончить.

Или жительница из села Подлесное, которая рассказала, что там осталось всего шесть человек. И никто из ее семьи не знал, что она жива, потому что и связи не было. Когда она сделала первый звонок родственнице, которая рассказала, что Леша не вышел, он взорвался на мини в августе и остался только один тапок.

Это то идеальное лекало мира, который РФ приготовила для нас. Если не скончался в оккупации — тебя раскулачат как липкую, пустят голым и босым по миру. А на основе твоего типа спасения снимут мощное кино то ради выборов, то камбэку в деловой мир.

Пока наше сообщество было занято спасением мальчика из Борщаги, который оказался тупым дятлом, угрожившим отцом, но пришлось потом набирать сестру — Россия бьет по наименее защищенным.

Сначала ударила по школе в Камышевахе, где измученные люди брали гуминатарку, утром ударила по больнице в Харькове. Стариков и больных бить легко, они же не убегут и сдачи не дадут.

К слову, теперь мы знаем, что дорогая подземная школа на линии ЛБО не спасает, когда прилетает под десяток КАБов. Наука очень дорогая цена.