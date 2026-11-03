Олешки - это был отнюдь не акт гуманизма россиян
Олешки это был отнюдь не акт гуманизма россиян. Это было сознательное пятилетнее издевательство над людьми, оказавшимися в глубокой оккупации. И вот, когда появилась возможность дернуть жизнью уцелевших украинцев ради новых договоренностей с Трампом — людей просто депортировали с их территории.
Олешковцы в многочисленных интервью говорили, что у них были квартиры, дачи у моря, новенькие автомобили и стабильное дело.
Российские оккупационные войска лишили людей всех этих материальных благ и заставили выживать прямо на грани. Люди забыли, как пахнет свежий хлеб, достать пачку гречихи было за огромное счастье. Морковь и лук в регионе, который раньше заваливал овощами все рынки Украины, стала недоступной роскошью.
"Три картошины не больше сливы — она стоила 70 гривен", — говорит вырвавшаяся из оккупации бабушка. Чтобы еще больше унизить человеческое достоинство этих людей — в Гомеле устроили спектакль с жареной картошкой. Вдумайтесь для людей, у которых были квартиры и машины.
Не забываем, что Олешки затопило после подрыва Каховской ГЭС — это тоже был квест на выживание.
"Женщину похоронил в 2023 году. Затопление у нас было сильным. Вытащили на крышу, и там инсульт схватил. И умерла", — рассказывает Анатолий, которого удалось эвакуировать из оккупированных Олешек.
Другая семейная пара преклонных лет рассказала, как оккупанты запугивали каждый день людей, закрывали их в уличном душе и угрожали прикончить.
Или жительница из села Подлесное, которая рассказала, что там осталось всего шесть человек. И никто из ее семьи не знал, что она жива, потому что и связи не было. Когда она сделала первый звонок родственнице, которая рассказала, что Леша не вышел, он взорвался на мини в августе и остался только один тапок.
Это то идеальное лекало мира, который РФ приготовила для нас. Если не скончался в оккупации — тебя раскулачат как липкую, пустят голым и босым по миру. А на основе твоего типа спасения снимут мощное кино то ради выборов, то камбэку в деловой мир.
Пока наше сообщество было занято спасением мальчика из Борщаги, который оказался тупым дятлом, угрожившим отцом, но пришлось потом набирать сестру — Россия бьет по наименее защищенным.
Сначала ударила по школе в Камышевахе, где измученные люди брали гуминатарку, утром ударила по больнице в Харькове. Стариков и больных бить легко, они же не убегут и сдачи не дадут.
К слову, теперь мы знаем, что дорогая подземная школа на линии ЛБО не спасает, когда прилетает под десяток КАБов. Наука очень дорогая цена.