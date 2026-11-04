Пленки НАБУ: Судьи Печерского райсуда за взятки возвращали имущество "колцентрам"

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Судьи Печерского районного суда Киева за взятки помогали возвращать имущество так называемым "колцентрам", случайно попадавшим в поле зрения правоохранителей

Об этом говорится в материале ведомства, передает RegioNews .

Как сообщает НАБУ, схема с крышевкой сети мошеннических колцентров дала сбой после того, как правоохранители пришли с обысками в один из офисов в Одессе.

В ходе следственных действий они изъяли имущество.

Однако соорганизатор преступной группы Андрей Осипов по прозвищу "Криминал", используя связи среди правоохранителей, разработал план возврата изъятого имущества через Печерский райсуд Киева.

За решение этого вопроса участники схемы должны были заплатить в общей сложности 47 тысяч долларов.

Из этой суммы 30 тысяч долларов назначались представителям следственных органов, еще 10 тысяч - судьям Печерского райсуда.

Остальные 7 тысяч долларов были стандартной ежемесячной платой за крышевание одного "колцентра".

Кроме того, по данным СМИ, в состав преступной группы входил Егор Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранительные органы считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". В конце 2023 года президент Украины Зеленский ввёл против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.