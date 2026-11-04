Во Франковске из-за бешенства у лисы ввели карантин на 60 дней: где будут действовать ограничения

В Ивано-Франковске обнаружили умершую рыжую лису, у которой подтвердили бешенство. Поэтому в микрорайоне Пасечная ввели карантинные ограничения сроком на 60 дней. Также в городе была организована бесплатная вакцинация домашних животных

Об этом сообщил заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда, передает RegioNews .

По его словам, тело лисы обнаружили на придомовой территории по адресу улица Галицкая, 201. В связи с подтверждением заболевания состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, на котором определили меры по локализации и недопущению распространения инфекции.

Карантинные ограничения на 60 дней будут действовать в части микрорайона Пасечная. Они охватывают территорию от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка Троллейбусной и Химиков, а также близлежащие участки в направлении села Угринов.

Для владельцев домашних животных в Пасечной организовали ежедневную работу мобильного пункта бесплатной профилактической вакцинации против бешенства.

Кроме того, специалисты определили угрожающую зону, в которую вошли Ивано-Франковск, села Клузов и Угринов Угриновской общины, а также лесные и полевые угодья Украинского общества охотников и рыбаков в Тисменицком районе.

На этих территориях уже проводят клинические осмотры и профилактическую вакцинацию собак и кошек.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, которое без своевременной профилактики после заражения приводит к смерти. Источником инфекции являются больные теплокровные животные. Человек может инфицироваться из-за укусов или попадания слюны зараженного животного на поврежденную кожу или слизистые.

Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.