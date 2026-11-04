01:35  04 ноября
Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления
10:52  04 ноября
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
13:38  04 ноября
В Киеве на 10 дней ограничат движение Окружной дорогой: как объехать
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2026, 18:55

Во Франковске из-за бешенства у лисы ввели карантин на 60 дней: где будут действовать ограничения

04 ноября 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске обнаружили умершую рыжую лису, у которой подтвердили бешенство. Поэтому в микрорайоне Пасечная ввели карантинные ограничения сроком на 60 дней. Также в городе была организована бесплатная вакцинация домашних животных

Об этом сообщил заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда, передает RegioNews .

По его словам, тело лисы обнаружили на придомовой территории по адресу улица Галицкая, 201. В связи с подтверждением заболевания состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, на котором определили меры по локализации и недопущению распространения инфекции.

Карантинные ограничения на 60 дней будут действовать в части микрорайона Пасечная. Они охватывают территорию от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка Троллейбусной и Химиков, а также близлежащие участки в направлении села Угринов.

Для владельцев домашних животных в Пасечной организовали ежедневную работу мобильного пункта бесплатной профилактической вакцинации против бешенства.

Кроме того, специалисты определили угрожающую зону, в которую вошли Ивано-Франковск, села Клузов и Угринов Угриновской общины, а также лесные и полевые угодья Украинского общества охотников и рыбаков в Тисменицком районе.

На этих территориях уже проводят клинические осмотры и профилактическую вакцинацию собак и кошек.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, которое без своевременной профилактики после заражения приводит к смерти. Источником инфекции являются больные теплокровные животные. Человек может инфицироваться из-за укусов или попадания слюны зараженного животного на поврежденную кожу или слизистые.

Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск бешенство ограничения
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Поклад заявил о сотрудничестве с НАБУ по делу "Карфаген" и уволил двух должностных лиц СБУ
04 ноября 2026, 20:55
Внука попала в ДТП: в Полтавской области пенсионерка отдала аферистам все деньги
04 ноября 2026, 20:55
Схватки в Петропавловской Борщаговке: "медикиню" отправили под стражу
04 ноября 2026, 20:30
ВАКС обязал открыть производство по Давиду Арахамии из-за заявления о "конвертах"
04 ноября 2026, 20:18
Отключение света 5 ноября: в Укрэнерго назвали графики
04 ноября 2026, 20:15
В Киеве маршрутка сбила 9-летнего мальчика на самокате: ребенка госпитализировали
04 ноября 2026, 19:56
Псевдомедики, частный автомобиль и призывы к стычкам: СБУ раскрыла детали беспорядков на Борщаговке
04 ноября 2026, 19:24
Выбил калитку и проник в дом: в Харьковской области мужчина пытался похитить золотые украшения
04 ноября 2026, 18:36
В Святошинском районе Киева пьяный водитель въехал в отбойник
04 ноября 2026, 18:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »