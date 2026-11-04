В Святошинском районе Киева пьяный водитель въехал в отбойник

Фото иллюстративное

В Святошинском районе Киева водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник. Во время проверки у мужчины обнаружили 1,65 промилле алкоголя

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews .

Инспекторы получили сообщение о ДТП и прибыли на место. Там они убедились, что водитель не травмировался и выяснили предварительные обстоятельства аварии.

При общении с мужем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел осмотр с помощью прибора Dräger, показавшего 1,65 промилле алкоголя.

На мужчину составили соответствующие административные материалы. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.