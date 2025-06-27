фото: Алексей Чернышев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вице-премьер Алексей Чернышов заявил, что не планирует уходить в отставку после решения суда о мере пресечения. Он внесет залог и продолжит работу

Об этом Чернышев заявил журналистам после заседания суда 27 июня, передает RegioNews.

Вице-премьер-министр по вопросам национального единства Алексей Чернышев после решения суда сообщил, что не планирует подавать в отставку. Чиновник подчеркнул, что у него много работы. Также, комментируя возможные заграничные командировки, он отметил, что график будет скорректирован, но "незначительно".

Нет, в отставку я не планирую подавать. У меня много работы", - сказал Чернышев журналистам после заседания Высшего антикоррупционного суда в Киеве.

Ранее суд избрал для вице-премьера меру пресечения в виде залога. Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Прокуратура также просила надеть на чиновника электронный браслет, однако суд это требование не удовлетворил.

Согласно решению, у Чернышева пять дней для внесения залога - 120 миллионов гривен.

Напомним, Чернышеву избрали меру пресечения по вероятной коррупции в Министерстве развития громад и территорий.