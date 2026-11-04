Двое 17-летних мотоциклистов столкнулись в Ровенской области: ребята в тяжелом состоянии

Фото: полиция Ровенской области

Ровенской области в результате столкновения двух мотоциклов травмировались двое 17-летних парней. Оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации, медики борются за их жизнь

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября около 22:20 в селе Месевичи Рокитновщины, на улице Центральной.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись мотоцикл Lifan под управлением 17-летнего жителя села Кисоричи и мотоцикл Loncin под управлением его 17-летнего односельчанина.

В результате аварии оба юноши получили открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей черепа и сотрясения головного мозга. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

В полиции отметили, что ни один из подростков не имел водительского удостоверения. Кроме того, оба были без мотошлемов. У них отняли биологические образцы для проведения соответствующих исследований.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.