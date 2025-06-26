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Татьяна Николаенко Журналистка, член общественного Антикоррупционного совета при Минобороны Украины info@regionews.ua
26 июня 2025, 13:45

Чернышев - второй после Кириленко, кого не уволили по факту подозрения

26 июня 2025, 13:45
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А дальше будет только сюжет, который уже невозможно будет прикрыть фиговым листочком и где снисходительность будет только играть против власти
А дальше будет только сюжет, который уже невозможно будет прикрыть фиговым листочком и где снисходительность будет только играть против власти
Фото из открытых источников
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О Чернышеве. Зафиксирую здесь кое-что из происходящего, так же как зафиксировала слушания по сообщнику министра Копыстыри. Если завтра судебный сюжет пойдет другим путем, это будет очень красноречиво. Как и то, что произошло уже.

Итак:

  • Чернышев – второй после Кириленко, кого не уволили по факту подозрения. То есть все звери, конечно, равны, но есть более равные.
  • не прийти в суд, потому что видите ли, Кабмин — это тоже опция не для всех.
  • отсутствие ареста как предохранительного и 120 млн залога при убытках более миллиарда, даже если схема была остановлена – это тоже опция не для всех.
  • и, наконец. Из того, что я увидела из сюжетов, в процессе Чернышева другой прокурор, не та прекрасная женщина — очень взвешенная и точная — которую хотели отвести еще адвокаты по Копыстиру.

Может быть, эта прокурор знала об этом. Поэтому еще в заседаниях по Копытыре все максимально четко озвучило. Так что если ветер и изменится, все уже было зафиксировано. И я действительно горжусь, что такие прокуроры есть.

А дальше будет только сюжет, который уже невозможно будет прикрыть фиговым листочком и где снисходительность будет только играть против власти.

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