Более 2 кг краткому на 150 тысяч гривен: в Ровно будут судить мужчину

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В Ровно будут судить мужчину, обвиняемого в приобретении и хранении с целью сбыта более 2 килограммов кратома. Стоимость изъятого вещества по ценам "черного" рынка составляет более 150 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству и направили обвинительные материалы в суд.

По инкриминируемой статье мужчине грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.