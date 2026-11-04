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04 ноября 2026, 18:36

Выбил калитку и проник в дом: в Харьковской области мужчина пытался похитить золотые украшения

04 ноября 2026, 18:36
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Фото: полиция Харьковской области
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В поселке Савинцы в Харьковской области полицейские задержали 30-летнего мужчину, который пытался похитить ювелирные украшения из частного дома. Общая стоимость изделий составляет почти 27 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, событие произошло 2 октября около 5:00. Муж выбил деревянную калитку, проник на территорию частного домовладения, а затем через незапертую дверь попал внутрь дома.

В доме он пытался завладеть тремя золотыми кольцами и серебряной подвеской. Однако завершить кражу не успел — полицейские обнаружили мужчину прямо на месте происшествия и прекратили его действия.

Следователи сообщили 30-летнему фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - покушение на кражу, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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