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Бывший член правления "Нефтегаза" Василий Володин теперь под арестом. Речь идет о деле злоупотребления и незаконном извлечении выгоды

Об этом сообщили во время рассмотрения дела в суде, передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина. Его решили заключить под стражу на 60 дней до 17 августа. Альтернатива – внесение залога в размере 20 миллионов гривен.

В случае если бывший топчиновник внесет залог, он должен будет не покидать пределы столицы без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, не контактировать с другими фигурантами дела и свидетелями, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

По подозрениям следствия, Володин получил неправомерную выгоду в виде скидки на приобретение жилья в столице. Также ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Среди них и Василий Володин. Правоохранители сообщали, что разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

Что касается самого Алексея Чернышева, то он сейчас занимает должность министра национального единства. Недавно появились слухи, что НАБУ готовится объявить ему подозрение. При этом уже вскоре журналисты сообщили, что Чернышев уехал за границу и не вернулся в Украину.