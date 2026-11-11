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11 ноября 2026, 07:04

Кривой Рог после атаки дронов: город частично без света и тепла

11 ноября 2026, 07:04
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Кривой Рог массированно атаковали российские беспилотники. В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения и тепла, повреждены жилые дома, школы и детские сады

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, город частично обесточен. Водоснабжение и работу канализационной системы поддерживают с помощью генераторов.

"С теплоснабжением будет тяжелее", – отметил Вилкул.

На местах повреждений работают аварийные бригады энергетических и коммунальных служб. Специалисты производят восстановительные работы и стабилизируют работу критической инфраструктуры.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города.

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Кривой Рог война атака российская армия отключения света водоснабжение тепло
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