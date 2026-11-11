Почти 2600 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 594 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2580 оккупантов, три танка, 10 бронемашин, 73 артсистемы, два средства ПВО, 1559 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 513 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.
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