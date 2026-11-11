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В ночь на 11 ноября российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города. Последствия ракетных ударов уточняются.

Больше информации пока нет.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.