"Луцком террористу" проведут психологическую экспертизу

После экспертизы ему изберут меру пресечения

После экспертизы ему изберут меру пресечения

Глава МВД Арсен Аваков назвал задержанного в Луцке террориста психически неуравновешенным человеком, который нарисовал в голове свой мир и месть ему”.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Факты ICTV.

Аваков также заявил, что злоумышленник Максим Кривош планировал преступление и у него были сообщники. Одного из них уже задержали в Харькове.

Со своей стороны заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Кривошу проведут психологическую экспертизу и выберут ему меру пресечения.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

в МВД Также сообщили информацию о настоящее имя'я "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одном из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час. поэтому "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Час назад "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников .