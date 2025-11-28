Одесса первая в Украине включает "красный" сигнал светофора во время минуты молчания

Фото: Одесская ОВА

В Одессе на отдельных перекрестках каждый день в 9:00 включают "красный" сигнал светофора для остановки движения во время общеукраинской минуты молчания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Еще год назад я инициировал эту идею и неоднократно обращался с письмами к городским властям и причастным структурам. Поэтому особенно приятно, что сегодня она наконец-то воплощена в жизнь, и Одесса будет останавливаться вместе со всей страной, помня цену нашей свободы", – отметил он.

Эта символическая минута остановки движения – знак уважения к погибшим и позволяет жителям и гостям города присоединиться к памятному моменту.

По словам главы ОВА, невозможно заставить людей почувствовать важность момента с помощью приказов – каждый приходит к этому сам, осознавая свое уважение и уважение.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Киеве каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик для проведения общенациональной минуты молчания. Исключение – воздушная тревога.

В конце января 2025 года столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте. В то же время движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.